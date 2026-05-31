Fête Des squares #6, Café associatif de la ferme des Gallets, Rennes
Fête Des squares #6, Café associatif de la ferme des Gallets, Rennes vendredi 26 juin 2026.
Fête Des squares #6 Vendredi 26 juin, 18h00 Café associatif de la ferme des Gallets Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00
Vendredi 26 juin Théatre de Verdure 18h30
Les 4 musiciens d’AGATZEKI n’attendaient qu’une chose, se retrouver pour hjouer ensemble !
C’est simple, une chanteuse et guitare,Emy, un guitariste JJ, un batteur Alex et un bassite Yannick , mélangez tout ça et vous aurez des reprises -oRock, Pop-Rock, blues ;;;;
Leurs inspirations ? The Clas, CCR, LrkinPoe , radiohead,Black Keys Sela sue;;;
Alors avec vous !Branchezles guitares !Entonnez la batterie ! Et ils feront un vacarme de tous les diables…..1,2 , 3, 4 !!!!
Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Les 4 musiciens d’AGATZEKI reviennent pour mettre le Feu
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