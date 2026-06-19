Le programme Cet été à Rennes de votre quartier Direction de quartiers nord-ouest Rennes
Le programme Cet été à Rennes de votre quartier Direction de quartiers nord-ouest Rennes vendredi 26 juin 2026.
Le programme Cet été à Rennes de votre quartier Direction de quartiers nord-ouest Rennes 26 juin – 31 août Ille-et-Vilaine
Toutes les activités dans votre quartier du 26 juin au 30 aout 2026
Le programme de Villejean >>> [https://heyzine.com/flip-book/b82aa2784d.html](https://heyzine.com/flip-book/b82aa2784d.html)
Le programme de Beauregard >>> [https://heyzine.com/flip-book/e3a7ccbfa6.html](https://heyzine.com/flip-book/e3a7ccbfa6.html)
Le programme de St – Martin >>> [https://heyzine.com/flip-book/ec9a6ac90f.html](https://heyzine.com/flip-book/ec9a6ac90f.html)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-31T23:00:00.000+02:00
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Direction de quartiers nord-ouest 43 cours Kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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