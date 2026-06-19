Génial à Géniaux ! Square Charles Géniaux Rennes
Génial à Géniaux ! Square Charles Géniaux Rennes vendredi 26 juin 2026.
Génial à Géniaux ! Square Charles Géniaux Rennes Vendredi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit accessible à tous
Mise en place d’un événement style « Fête de quartier » avec diverses stands et animations sportives, manuelles/culturelles et un concerts/spectacles pour tous ! Tout public sans inscriptions.
14h à 16h des animations avec l’école Moulin du Comte, HEPAD la Touche / Saint Cyr et OPAR.
– structure gonflable
– espace grand jeu ludothèque
– espace culturel et artistique (fresque)
– stand maquillage
– espace transat (lieu d’échanges)
De 16h à 20h
– reprise des animations de 14h à 16h
– espace restauration et buvette
– grimpe d’arbre
– espace petite enfance
– chorale comédie musicale enfants CPB 18H et concert ou comédie musicale ABE 18h45 à 19H45
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00
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Square Charles Géniaux 28 Rue Charles Géniaux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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