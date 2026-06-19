Génial à Géniaux ! Square Charles Géniaux Rennes Vendredi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit accessible à tous

Mise en place d’un événement style « Fête de quartier » avec diverses stands et animations sportives, manuelles/culturelles et un concerts/spectacles pour tous ! Tout public sans inscriptions.

14h à 16h des animations avec l’école Moulin du Comte, HEPAD la Touche / Saint Cyr et OPAR.

– structure gonflable

– espace grand jeu ludothèque

– espace culturel et artistique (fresque)

– stand maquillage

– espace transat (lieu d’échanges)

De 16h à 20h

– reprise des animations de 14h à 16h

– espace restauration et buvette

– grimpe d’arbre

– espace petite enfance

– chorale comédie musicale enfants CPB 18H et concert ou comédie musicale ABE 18h45 à 19H45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

1



Square Charles Géniaux 28 Rue Charles Géniaux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

