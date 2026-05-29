Initiation au tirc à l’arc Tiers Lieu d’Azun Aucun
Initiation au tirc à l’arc Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 24 juillet 2026.
Aucun
Initiation au tirc à l’arc
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Une activité originale pour vos vacances découvrez le tir à l’arc sous forme ludique et conviviale. Activité pour tous adultes et enfants.
Dès 8 ans. Sur inscription par téléphone ou par mail.
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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An original activity for your vacations: discover archery in a fun and friendly way. Activity for adults and children.
From age 8. Registration by phone or e-mail.
L’événement Initiation au tirc à l’arc Aucun a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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