Aucun

Initiation au tirc à l’arc

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une activité originale pour vos vacances découvrez le tir à l’arc sous forme ludique et conviviale. Activité pour tous adultes et enfants.

Dès 8 ans. Sur inscription par téléphone ou par mail.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

An original activity for your vacations: discover archery in a fun and friendly way. Activity for adults and children.

From age 8. Registration by phone or e-mail.

L’événement Initiation au tirc à l’arc Aucun a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65