Initiation au vin avec Paul Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville
Initiation au vin avec Paul Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville vendredi 10 juillet 2026.
Granville
Initiation au vin avec Paul
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14
Envie de découvrir l’univers du vin dans une ambiance conviviale et accessible à tous ?
Le Mercure Granville s’associe à @maisdupuisgranville pour vous proposer trois soirées d’initiation à la dégustation de vin
12 juin, 10 juillet et 14 août
Que vous soyez simple curieux, amateur de bonnes bouteilles ou déjà passionné, ces rendez-vous sont l’occasion idéale d’apprendre à déguster, reconnaître les arômes, comprendre les cépages et partager un moment chaleureux autour du vin.
Animation gratuite et ouverte à tous
Petite restauration sur place pour accompagner les dégustations
Des lots à gagner pour les participants les plus aguerris lors des animations et quiz de la soirée
Seul, entre amis ou en famille, venez vivre une expérience gourmande et ludique, guidée par les conseils de professionnels passionnés.
Places limitées pensez à réserver votre participation ! .
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com
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English : Initiation au vin avec Paul
L’événement Initiation au vin avec Paul Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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