Vez

Initiation au Yoga au Donjon de Vez

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-30

Offrez à votre esprit une parenthèse de détente dans un cadre hors du temps.

Au cœur du Donjon de Vez, laissez-vous porter par une séance d’initiation au yoga dans une atmosphère calme et inspirante, où patrimoine médiéval et art contemporain dialoguent en harmonie.

Cette expérience est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à vous reconnecter à vos sensations, tout en tissant un lien unique avec ce lieu d’exception.

Accessible à tous, débutants comme initiés, cet atelier vous guide en douceur vers plus de sérénité et de bien-être.

Offrez à votre esprit une parenthèse de détente dans un cadre hors du temps.

Au cœur du Donjon de Vez, laissez-vous porter par une séance d’initiation au yoga dans une atmosphère calme et inspirante, où patrimoine médiéval et art contemporain dialoguent en harmonie.

Cette expérience est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à vous reconnecter à vos sensations, tout en tissant un lien unique avec ce lieu d’exception.

Accessible à tous, débutants comme initiés, cet atelier vous guide en douceur vers plus de sérénité et de bien-être. .

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 contact@valois-tourisme.com

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English :

Treat your spirit to a relaxing interlude in a timeless setting.

In the heart of the Donjon de Vez, let yourself be carried away by an introductory yoga session in a calm, inspiring atmosphere, where medieval heritage and contemporary art interact in harmony.

This experience is an invitation to slow down, refocus and reconnect with your senses, while forging a unique bond with this exceptional place.

Accessible to beginners and advanced alike, this workshop gently guides you towards greater serenity and well-being.

L’événement Initiation au Yoga au Donjon de Vez Vez a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois