Initiation au Yoga au Donjon de Vez Vez
Initiation au Yoga au Donjon de Vez Vez dimanche 12 juillet 2026.
Vez
Initiation au Yoga au Donjon de Vez
3 bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-30
Offrez à votre esprit une parenthèse de détente dans un cadre hors du temps.
Au cœur du Donjon de Vez, laissez-vous porter par une séance d’initiation au yoga dans une atmosphère calme et inspirante, où patrimoine médiéval et art contemporain dialoguent en harmonie.
Cette expérience est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à vous reconnecter à vos sensations, tout en tissant un lien unique avec ce lieu d’exception.
Accessible à tous, débutants comme initiés, cet atelier vous guide en douceur vers plus de sérénité et de bien-être.
Offrez à votre esprit une parenthèse de détente dans un cadre hors du temps.
Au cœur du Donjon de Vez, laissez-vous porter par une séance d’initiation au yoga dans une atmosphère calme et inspirante, où patrimoine médiéval et art contemporain dialoguent en harmonie.
Cette expérience est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à vous reconnecter à vos sensations, tout en tissant un lien unique avec ce lieu d’exception.
Accessible à tous, débutants comme initiés, cet atelier vous guide en douceur vers plus de sérénité et de bien-être. .
3 bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 contact@valois-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat your spirit to a relaxing interlude in a timeless setting.
In the heart of the Donjon de Vez, let yourself be carried away by an introductory yoga session in a calm, inspiring atmosphere, where medieval heritage and contemporary art interact in harmony.
This experience is an invitation to slow down, refocus and reconnect with your senses, while forging a unique bond with this exceptional place.
Accessible to beginners and advanced alike, this workshop gently guides you towards greater serenity and well-being.
L’événement Initiation au Yoga au Donjon de Vez Vez a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois
À voir aussi à Vez (Oise)
- [Saison Culturelle] La fabrique Vez 20 mai 2026
- [Saison Culturelle] Ferdinant Vez 30 mai 2026
- Randonnée aux aurores autour du Donjon de Vez Vez 28 juin 2026
- Activité Land’art Vez 4 juillet 2026