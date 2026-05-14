Activité Land’art Vez

Vez

Activité Land’art

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-30

Initiez-vous au Land Art et laissez libre cours à votre imagination dans un cadre naturel d’exception.

Au cœur des espaces extérieurs du Donjon de Vez, explorez une pratique artistique contemporaine où la nature devient votre matière première. Feuilles, pierres, branches… chaque élément se transforme en source d’inspiration pour créer des œuvres uniques.

Cette expérience invite à observer autrement, à créer en harmonie avec l’environnement, et à savourer la beauté de l’éphémère chaque création, laissée sur place, s’inscrit dans le paysage avant de disparaître au fil du temps.

Accessible à tous, cet atelier est une parenthèse créative et sensorielle, entre art, nature et contemplation.

Les ateliers sont accessibles à partir de 6 ans (sous réserve de l’accompagnement d’un adulte jusqu’à 10 ans).

Initiez-vous au Land Art et laissez libre cours à votre imagination dans un cadre naturel d’exception.

Au cœur des espaces extérieurs du Donjon de Vez, explorez une pratique artistique contemporaine où la nature devient votre matière première. Feuilles, pierres, branches… chaque élément se transforme en source d’inspiration pour créer des œuvres uniques.

Cette expérience invite à observer autrement, à créer en harmonie avec l’environnement, et à savourer la beauté de l’éphémère chaque création, laissée sur place, s’inscrit dans le paysage avant de disparaître au fil du temps.

Accessible à tous, cet atelier est une parenthèse créative et sensorielle, entre art, nature et contemplation.

Les ateliers sont accessibles à partir de 6 ans (sous réserve de l’accompagnement d’un adulte jusqu’à 10 ans). .

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 contact@valois-tourisme.com

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English :

Initiate yourself to Land Art and let your imagination run free in an exceptional natural setting.

In the heart of the outdoor spaces of the Donjon de Vez, explore a contemporary artistic practice where nature becomes your raw material. Leaves, stones, branches? every element becomes a source of inspiration to create unique works of art.

This experience invites you to observe differently, to create in harmony with the environment, and to savor the beauty of the ephemeral: each creation, left in place, becomes part of the landscape before disappearing over time.

Open to all, this workshop is a creative and sensory interlude between art, nature and contemplation.

The workshops are open to children aged 6 and over (subject to adult supervision up to age 10).

L’événement Activité Land’art Vez a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois