Tea time au Donjon de Vez Vez
Tea time au Donjon de Vez Vez jeudi 16 juillet 2026.
Vez
Tea time au Donjon de Vez
3 bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Vivez une parenthèse gourmande et conviviale.
Prenez le temps de vous installer pour un tea time chaleureux, autour de délicieuses pâtisseries, et savourez ce moment de détente dans un cadre d’exception.
Entre culture et gourmandise, cette expérience est une invitation à ralentir et à partager un instant hors du temps.
Pour découvrir le Donjon, des visites guidées sont à votre disposition toute la journée. Réservez vos billets en ligne ou le jour-même à l’accueil.
Vivez une parenthèse gourmande et conviviale.
Prenez le temps de vous installer pour un tea time chaleureux, autour de délicieuses pâtisseries, et savourez ce moment de détente dans un cadre d’exception.
Entre culture et gourmandise, cette expérience est une invitation à ralentir et à partager un instant hors du temps.
Pour découvrir le Donjon, des visites guidées sont à votre disposition toute la journée. Réservez vos billets en ligne ou le jour-même à l’accueil. .
3 bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 contact@valois-tourisme.com
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English :
Enjoy a gourmet and convivial interlude.
Take the time to settle in for a warm tea time, around delicious pastries, and savor this moment of relaxation in an exceptional setting.
A blend of culture and gourmet delights, this experience is an invitation to slow down and share a timeless moment.
Guided tours of the Donjon are available throughout the day. Book your tickets online or at reception on the day.
L’événement Tea time au Donjon de Vez Vez a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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