[Saison Culturelle] La fabrique Vez

[Saison Culturelle] La fabrique

21 Bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un monde miniature tout en poésie, une déclaration d’amour à la Nature… Un petit bijou de spectacle, qui encourage nos enfants à inventer l’avenir.

C’est l’histoire d’une amitié entre un arbre et un enfant. Jusqu’au jour où la ville grignote ce bout de nature, laissant place à des pavillons et des centres commerciaux. L’arbre disparaît derrière le gris des murs ; il faut alors un bricoleur de poésie pour redonner couleur au béton et faire sourire ses habitants. C’est ce que fera ce petit garçon devenu adulte, avec beaucoup de fantaisie. Théâtre de papier, théâtre d’objets et musique se mêlent en cette fable palpitante.

Le marionnettiste Max Legoubé donne vie à un incroyable monde miniature qu’il construit sous nos yeux, à l’aide de mécanismes ingénieux. La poésie comme un remède face au béton menaçant… ?

Jeune public

A partir de 3 ans

40 min

Conception, mise en scène Max Legoubé

Création musicale Tom. A Reboul

Manipulation, interprétation Max Legoubé, Tom. A Reboul ou Martin Loison

Illustrations Adélie Dallemagne

Paroles de la chanson Rémi David

Regard extérieur Pierre Tual

Regards complices Pierre Blaise, Fabienne Guérif

Séance tout public

Mercredi 20 mai à 15h

Séance scolaire avec accès tout public

Mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 mai à 9h30 et 14h30.

21 Bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France

English :

A miniature world full of poetry, a declaration of love to Nature… A gem of a show, encouraging our children to invent the future.

This is the story of a friendship between a tree and a child. Until the day when the city nibbles away at this piece of nature, making way for housing estates and shopping malls. The tree disappears behind the gray of the walls, and it takes a poetic handyman to give color back to the concrete and make its inhabitants smile. That’s what this little boy, now an adult, will do, with a lot of imagination. Paper theater, object theater and music combine in this thrilling fable.

Puppeteer Max Legoubé brings to life an incredible miniature world that he builds before our very eyes, using ingenious mechanisms. Poetry as a remedy for threatening concrete?

Young audience

Ages 3 and up

40 minutes

Conceived and directed by Max Legoubé

Musical creation: Tom. A Reboul

Manipulation, interpretation: Max Legoubé, Tom. A Reboul or Martin Loison

Illustrations by Adélie Dallemagne

Lyrics: Rémi David

Outside view: Pierre Tual

Contributors: Pierre Blaise, Fabienne Guérif

Open to the public

Wednesday, May 20 at 3pm

School screenings with public access:

Tuesday May 19, Thursday May 21, Friday May 22 at 9:30 am and 2:30 pm.

German :

Eine Miniaturwelt voller Poesie, eine Liebeserklärung an die Natur… Ein kleines Juwel, das unsere Kinder ermutigt, die Zukunft zu erfinden.

Es ist die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Baum und einem Kind. Bis zu dem Tag, an dem die Stadt an diesem Stück Natur knabbert und Platz für Pavillons und Einkaufszentren schafft. Der Baum verschwindet hinter dem Grau der Mauern, und es bedarf eines poetischen Bastlers, um dem Beton wieder Farbe zu verleihen und die Bewohner zum Lächeln zu bringen. Genau das tut der kleine Junge, der inzwischen erwachsen geworden ist, mit viel Fantasie. Papiertheater, Objekttheater und Musik verschmelzen in dieser spannenden Fabel.

Der Puppenspieler Max Legoubé erweckt eine unglaubliche Miniaturwelt zum Leben, die er mithilfe raffinierter Mechanismen vor unseren Augen aufbaut. Die Poesie als Heilmittel gegen den bedrohlichen Beton?

Junges Publikum

Ab 3 Jahren

40 min

Konzept, Regie: Max Legoubé

Musikalische Gestaltung: Tom. A Reboul

Manipulation, Interpretation: Max Legoubé, Tom. A Reboul oder Martin Loison

Illustrationen: Adélie Dallemagne

Text des Liedes: Rémi David

Blick von außen: Pierre Tual

Komplizenschaftlicher Blick: Pierre Blaise, Fabienne Guérif

Sitzung für alle Altersgruppen

Mittwoch, 20. Mai um 15 Uhr

Schulvorstellungen mit Zugang für alle Zuschauer

Dienstag, 19., Donnerstag, 21. und Freitag, 22. Mai um 9:30 und 14:30 Uhr.

Italiano :

Un mondo in miniatura pieno di poesia, una dichiarazione d’amore alla Natura… Un piccolo gioiello di spettacolo che incoraggia i nostri bambini a inventare il futuro.

Questa è la storia dell’amicizia tra un albero e un bambino. Fino al giorno in cui la città si prende a morsi questo pezzo di natura, per far posto a quartieri residenziali e centri commerciali. L’albero scompare dietro il grigio dei muri e ci vuole un poetico tuttofare per ridare colore al cemento e far sorridere i suoi abitanti. È quello che farà questo ragazzino, ormai adulto, con molta fantasia. Teatro di carta, teatro degli oggetti e musica si fondono in questa favola emozionante.

Il burattinaio Max Legoubé dà vita a un incredibile mondo in miniatura che costruisce sotto i nostri occhi, utilizzando meccanismi ingegnosi. La poesia come rimedio alla minaccia del cemento?

Pubblico giovane

Dai 3 anni in su

40 minuti

Ideato e diretto da Max Legoubé

Creazione musicale: Tom. A Reboul

Manipolazione e rappresentazione: Max Legoubé, Tom. A Reboul o Martin Loison

Illustrazioni di Adélie Dallemagne

Testi: Rémi David

Vista esterna: Pierre Tual

Collaboratori: Pierre Blaise, Fabienne Guérif

Aperto al pubblico

Mercoledì 20 maggio alle 15.00

Proiezioni per le scuole con accesso per tutti:

Martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22 maggio alle 9.30 e alle 14.30.

Espanol :

Un mundo en miniatura lleno de poesía, una declaración de amor a la Naturaleza… Una pequeña joya de espectáculo, que anima a nuestros hijos a inventar el futuro.

Esta es la historia de una amistad entre un árbol y un niño. Hasta el día en que la ciudad mordisquea este trozo de naturaleza, dando paso a urbanizaciones y centros comerciales. El árbol desaparece tras el gris de los muros, y hace falta un manitas poético para devolver el color al hormigón y hacer sonreír a sus habitantes. Eso es lo que hará este niño, ya adulto, con grandes dosis de imaginación. Teatro de papel, teatro de objetos y música se combinan en esta emocionante fábula.

El titiritero Max Legoubé da vida a un increíble mundo en miniatura que construye ante nuestros ojos mediante ingeniosos mecanismos. ¿La poesía como remedio contra la amenaza del hormigón?

Público infantil

A partir de 3 años

40 minutos

Diseño y dirección: Max Legoubé

Creación musical: Tom. A Reboul

Manipulación e interpretación: Max Legoubé, Tom. A Reboul o Martin Loison

Ilustraciones de Adélie Dallemagne

Letra: Rémi David

Vista exterior: Pierre Tual

Colaboradores: Pierre Blaise, Fabienne Guérif

Abierto al público

Miércoles 20 de mayo a las 15.00 horas

Proyecciones escolares con acceso para todos:

Martes 19, jueves 21 y viernes 22 de mayo a las 9.30 y 14.30 horas.

