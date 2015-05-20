[Saison Culturelle] La fabrique Vez
21 Bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Un monde miniature tout en poésie, une déclaration d’amour à la Nature… Un petit bijou de spectacle, qui encourage nos enfants à inventer l’avenir.
C’est l’histoire d’une amitié entre un arbre et un enfant. Jusqu’au jour où la ville grignote ce bout de nature, laissant place à des pavillons et des centres commerciaux. L’arbre disparaît derrière le gris des murs ; il faut alors un bricoleur de poésie pour redonner couleur au béton et faire sourire ses habitants. C’est ce que fera ce petit garçon devenu adulte, avec beaucoup de fantaisie. Théâtre de papier, théâtre d’objets et musique se mêlent en cette fable palpitante.
Le marionnettiste Max Legoubé donne vie à un incroyable monde miniature qu’il construit sous nos yeux, à l’aide de mécanismes ingénieux. La poésie comme un remède face au béton menaçant… ?
Jeune public
A partir de 3 ans
40 min
Conception, mise en scène Max Legoubé
Création musicale Tom. A Reboul
Manipulation, interprétation Max Legoubé, Tom. A Reboul ou Martin Loison
Illustrations Adélie Dallemagne
Paroles de la chanson Rémi David
Regard extérieur Pierre Tual
Regards complices Pierre Blaise, Fabienne Guérif
Séance tout public
Mercredi 20 mai à 15h
Séance scolaire avec accès tout public
Mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 mai à 9h30 et 14h30.
21 Bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France
English :
A miniature world full of poetry, a declaration of love to Nature… A gem of a show, encouraging our children to invent the future.
This is the story of a friendship between a tree and a child. Until the day when the city nibbles away at this piece of nature, making way for housing estates and shopping malls. The tree disappears behind the gray of the walls, and it takes a poetic handyman to give color back to the concrete and make its inhabitants smile. That’s what this little boy, now an adult, will do, with a lot of imagination. Paper theater, object theater and music combine in this thrilling fable.
Puppeteer Max Legoubé brings to life an incredible miniature world that he builds before our very eyes, using ingenious mechanisms. Poetry as a remedy for threatening concrete?
Young audience
Ages 3 and up
40 minutes
Conceived and directed by Max Legoubé
Musical creation: Tom. A Reboul
Manipulation, interpretation: Max Legoubé, Tom. A Reboul or Martin Loison
Illustrations by Adélie Dallemagne
Lyrics: Rémi David
Outside view: Pierre Tual
Contributors: Pierre Blaise, Fabienne Guérif
Open to the public
Wednesday, May 20 at 3pm
School screenings with public access:
Tuesday May 19, Thursday May 21, Friday May 22 at 9:30 am and 2:30 pm.
German :
Eine Miniaturwelt voller Poesie, eine Liebeserklärung an die Natur… Ein kleines Juwel, das unsere Kinder ermutigt, die Zukunft zu erfinden.
Es ist die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Baum und einem Kind. Bis zu dem Tag, an dem die Stadt an diesem Stück Natur knabbert und Platz für Pavillons und Einkaufszentren schafft. Der Baum verschwindet hinter dem Grau der Mauern, und es bedarf eines poetischen Bastlers, um dem Beton wieder Farbe zu verleihen und die Bewohner zum Lächeln zu bringen. Genau das tut der kleine Junge, der inzwischen erwachsen geworden ist, mit viel Fantasie. Papiertheater, Objekttheater und Musik verschmelzen in dieser spannenden Fabel.
Der Puppenspieler Max Legoubé erweckt eine unglaubliche Miniaturwelt zum Leben, die er mithilfe raffinierter Mechanismen vor unseren Augen aufbaut. Die Poesie als Heilmittel gegen den bedrohlichen Beton?
Junges Publikum
Ab 3 Jahren
40 min
Konzept, Regie: Max Legoubé
Musikalische Gestaltung: Tom. A Reboul
Manipulation, Interpretation: Max Legoubé, Tom. A Reboul oder Martin Loison
Illustrationen: Adélie Dallemagne
Text des Liedes: Rémi David
Blick von außen: Pierre Tual
Komplizenschaftlicher Blick: Pierre Blaise, Fabienne Guérif
Sitzung für alle Altersgruppen
Mittwoch, 20. Mai um 15 Uhr
Schulvorstellungen mit Zugang für alle Zuschauer
Dienstag, 19., Donnerstag, 21. und Freitag, 22. Mai um 9:30 und 14:30 Uhr.
Italiano :
Un mondo in miniatura pieno di poesia, una dichiarazione d’amore alla Natura… Un piccolo gioiello di spettacolo che incoraggia i nostri bambini a inventare il futuro.
Questa è la storia dell’amicizia tra un albero e un bambino. Fino al giorno in cui la città si prende a morsi questo pezzo di natura, per far posto a quartieri residenziali e centri commerciali. L’albero scompare dietro il grigio dei muri e ci vuole un poetico tuttofare per ridare colore al cemento e far sorridere i suoi abitanti. È quello che farà questo ragazzino, ormai adulto, con molta fantasia. Teatro di carta, teatro degli oggetti e musica si fondono in questa favola emozionante.
Il burattinaio Max Legoubé dà vita a un incredibile mondo in miniatura che costruisce sotto i nostri occhi, utilizzando meccanismi ingegnosi. La poesia come rimedio alla minaccia del cemento?
Pubblico giovane
Dai 3 anni in su
40 minuti
Ideato e diretto da Max Legoubé
Creazione musicale: Tom. A Reboul
Manipolazione e rappresentazione: Max Legoubé, Tom. A Reboul o Martin Loison
Illustrazioni di Adélie Dallemagne
Testi: Rémi David
Vista esterna: Pierre Tual
Collaboratori: Pierre Blaise, Fabienne Guérif
Aperto al pubblico
Mercoledì 20 maggio alle 15.00
Proiezioni per le scuole con accesso per tutti:
Martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22 maggio alle 9.30 e alle 14.30.
Espanol :
Un mundo en miniatura lleno de poesía, una declaración de amor a la Naturaleza… Una pequeña joya de espectáculo, que anima a nuestros hijos a inventar el futuro.
Esta es la historia de una amistad entre un árbol y un niño. Hasta el día en que la ciudad mordisquea este trozo de naturaleza, dando paso a urbanizaciones y centros comerciales. El árbol desaparece tras el gris de los muros, y hace falta un manitas poético para devolver el color al hormigón y hacer sonreír a sus habitantes. Eso es lo que hará este niño, ya adulto, con grandes dosis de imaginación. Teatro de papel, teatro de objetos y música se combinan en esta emocionante fábula.
El titiritero Max Legoubé da vida a un increíble mundo en miniatura que construye ante nuestros ojos mediante ingeniosos mecanismos. ¿La poesía como remedio contra la amenaza del hormigón?
Público infantil
A partir de 3 años
40 minutos
Diseño y dirección: Max Legoubé
Creación musical: Tom. A Reboul
Manipulación e interpretación: Max Legoubé, Tom. A Reboul o Martin Loison
Ilustraciones de Adélie Dallemagne
Letra: Rémi David
Vista exterior: Pierre Tual
Colaboradores: Pierre Blaise, Fabienne Guérif
Abierto al público
Miércoles 20 de mayo a las 15.00 horas
Proyecciones escolares con acceso para todos:
Martes 19, jueves 21 y viernes 22 de mayo a las 9.30 y 14.30 horas.
