Randonnée aux aurores autour du Donjon de Vez Vez

Vez

Randonnée aux aurores autour du Donjon de Vez

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-08-15 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-18 2026-08-15

Vivez un moment suspendu aux premières lueurs du jour.

Au départ du Donjon de Vez, partez pour une randonnée paisible à travers les sentiers environnants, baignés par la lumière douce de l’aube. Laissez-vous guider et profitez de cette atmosphère unique, propice à l’éveil des sens et à la contemplation. À l’issue de la marche, partagez un petit-déjeuner convivial dans les jardins du Donjon, avant de prolongez l’expérience avec une visite guidée du donjon, pour une immersion complète entre nature, art et patrimoine.

Vivez un moment suspendu aux premières lueurs du jour.

Au départ du Donjon de Vez, partez pour une randonnée paisible à travers les sentiers environnants, baignés par la lumière douce de l’aube. Laissez-vous guider et profitez de cette atmosphère unique, propice à l’éveil des sens et à la contemplation. À l’issue de la marche, partagez un petit-déjeuner convivial dans les jardins du Donjon, avant de prolongez l’expérience avec une visite guidée du donjon, pour une immersion complète entre nature, art et patrimoine. .

3 bis Rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 contact@valois-tourisme.com

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English :

Experience a suspended moment at first light.

Set off from the Donjon de Vez for a peaceful hike along the surrounding paths, bathed in the soft light of dawn. Let yourself be guided and enjoy this unique atmosphere, conducive to awakening the senses and contemplation. At the end of the walk, share a convivial breakfast in the Donjon gardens, before extending the experience with a guided tour of the Donjon, for a complete immersion between nature, art and heritage.

L’événement Randonnée aux aurores autour du Donjon de Vez Vez a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Pays de Valois