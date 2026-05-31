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Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque Bois Blancs, Lille

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque Bois Blancs, Lille

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque Bois Blancs, Lille mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Bois Blancs

Adresse : 36 avenue Marx Dormoy Lille

Ville : Lille

Département : Nord

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : Sur inscription

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde 7 et 8 juillet Médiathèque Bois Blancs Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Partir en Livre et en écho au thème des héros et héroïnes, le Cirque du Bout du Monde propose des ateliers d’initiation aux arts du cirque : jonglerie et équilibre sur objet.
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Pour le festival Jeunesse Partir en Livre, découvrez la jonglerie et l’équilibre sur objet à la médiathèque !

Cirque du bout du monde – médiathèque St Maurice – juin 2024

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