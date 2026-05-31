Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque Bois Blancs, Lille

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde 7 et 8 juillet Médiathèque Bois Blancs Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Partir en Livre et en écho au thème des héros et héroïnes, le Cirque du Bout du Monde propose des ateliers d’initiation aux arts du cirque : jonglerie et équilibre sur objet.

Venez développer votre équilibre, vos talents de jonglage et devenir le héros ou l’héroïne du cirque !

Et découvrez le roman Le cirque des rêves / Erin Morgenstern – BM de Lille

Médiathèque Bois Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f334b148-cb02-4e29-abf7-819271e109dd [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11953/initiation-aux-arts-du-cirque-avec-le-cirque-du-bout-du-monde »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 92 52 87 »}]

Pour le festival Jeunesse Partir en Livre, découvrez la jonglerie et l’équilibre sur objet à la médiathèque !

Cirque du bout du monde – médiathèque St Maurice – juin 2024