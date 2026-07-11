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Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes
jeudi 16 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Initiation aux Arts du cirqueJonglage, cerceaux, équilibre, monocycle, avec l’association cirque en retz
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
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