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Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Initiation aux Arts du cirque Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Initiation aux Arts du cirqueJonglage, cerceaux, équilibre, monocycle, avec l’association cirque en retz

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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