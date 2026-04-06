Initiation aux chants et danses du Tibet Théâtre Mandapa Paris Dimanche 12 avril, 10h00 prix unique : 40 euros pour 3h

Atelier avec Tenzin Gonpo

Tenzin GÖNPO fait partie de ces Tibétains exilés qui, dès l’âge de douze ans et du fait d’un certain talent pour la danse, a intégré le TIPA, où on lui a enseigné les arts de la danse, du chant, la pratique de divers instruments et l’opéra vernaculaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T13:00:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/initiation-aux-chants-et-danses-du-tibet 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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