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Initiation aux chants et danses du Tibet Théâtre Mandapa Paris

Initiation aux chants et danses du Tibet Théâtre Mandapa Paris

Initiation aux chants et danses du Tibet Théâtre Mandapa Paris dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Théâtre Mandapa

Adresse : 6 rue Wurtz

Ville : 75013 Paris

Début : 2026-04-12T10:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T13:00:00+02:00

Tarif : prix unique : 40 euros pour 3h

Initiation aux chants et danses du Tibet Théâtre Mandapa Paris Dimanche 12 avril, 10h00 prix unique : 40 euros pour 3h

Atelier avec Tenzin Gonpo

Tenzin GÖNPO fait partie de ces Tibétains exilés qui, dès l’âge de douze ans et du fait d’un certain talent pour la danse, a intégré le TIPA, où on lui a enseigné les arts de la danse, du chant, la pratique de divers instruments et l’opéra vernaculaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T13:00:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/  https://www.centre-mandapa.fr/event-details/initiation-aux-chants-et-danses-du-tibet 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00


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