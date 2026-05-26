Initiation aux crayons aquarelle ESTAING Estaing

Estaing

Initiation aux crayons aquarelle

ESTAING Boutique l’Artisanal Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Atelier d’initiation au crayons aquarelle.

Souvenir de vacances. Créez votre carte postale ou votre zine (mini-livre).

– Matériel fourni.

– Tous niveaux.

– Durée de l’atelier env. 1h30

– Sur réservation par téléphone.

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ESTAING Boutique l’Artisanal Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 astrid@altigraphy.com

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English :

Introduction to watercolor pencils.

Vacation souvenirs. Create your own postcard or zine (mini-book).

– Materials supplied.

– All levels.

– Workshop duration: approx. 1h30

– Reservation by phone.

L’événement Initiation aux crayons aquarelle Estaing a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65