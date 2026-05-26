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Initiation aux crayons aquarelle ESTAING Estaing

Initiation aux crayons aquarelle ESTAING Estaing jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : ESTAING

Adresse : Boutique l'Artisanal

Ville : 65400 Estaing

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Estaing

Initiation aux crayons aquarelle

ESTAING Boutique l’Artisanal Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Atelier d’initiation au crayons aquarelle.
Souvenir de vacances. Créez votre carte postale ou votre zine (mini-livre).
– Matériel fourni.
– Tous niveaux.
– Durée de l’atelier env. 1h30
– Sur réservation par téléphone.
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ESTAING Boutique l’Artisanal Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35  astrid@altigraphy.com

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English :

Introduction to watercolor pencils.
Vacation souvenirs. Create your own postcard or zine (mini-book).
– Materials supplied.
– All levels.
– Workshop duration: approx. 1h30
– Reservation by phone.

L’événement Initiation aux crayons aquarelle Estaing a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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