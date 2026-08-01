Initiation aux danses bretonnes Creperie La Grande Vallée Tréhorenteuc
vendredi 28 août 2026 · Creperie La Grande Vallée · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Initiation aux danses bretonnes
Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-28
La Grande Vallée étoffe ses animations en plus du marché et concert les weekends, initiez-vous aux danses bretonnes avec Emeline (an-dro, hanter-dro, ridée, kas-a-barh… les faciles pour commencer !). Tous les vendredis et samedis à 18h ! .
Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 72 65 21
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English :
L’événement Initiation aux danses bretonnes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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