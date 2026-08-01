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AGENDA · Tréhorenteuc

Initiation aux danses bretonnes Creperie La Grande Vallée Tréhorenteuc

vendredi 28 août 2026 · Creperie La Grande Vallée · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Creperie La Grande Vallée
Adresse
19 Rue du Pâtis
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Initiation aux danses bretonnes

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-28

La Grande Vallée étoffe ses animations en plus du marché et concert les weekends, initiez-vous aux danses bretonnes avec Emeline (an-dro, hanter-dro, ridée, kas-a-barh… les faciles pour commencer !). Tous les vendredis et samedis à 18h !   .

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 72 65 21 

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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