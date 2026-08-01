Initiation aux danses bretonnes Creperie La Grande Vallée Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Initiation aux danses bretonnes

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

La Grande Vallée étoffe ses animations en plus du marché et concert les weekends, initiez-vous aux danses bretonnes avec Emeline (an-dro, hanter-dro, ridée, kas-a-barh… les faciles pour commencer !). Tous les vendredis et samedis à 18h ! .

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 72 65 21

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English :

L’événement Initiation aux danses bretonnes Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande