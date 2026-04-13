Initiation collective du soufflage de verre Atelier Atoell Atelier Atoell Mauron

Informations pratiques

Mauron

Initiation collective du soufflage de verre Atelier Atoell

Atelier Atoell 39, lieu-dit Le Coudray Baillet Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Dès votre arrivée, vous découvrez les lieux, baignés dans une ambiance intimiste accompagné par la chaleur des fours.

Adrien vous présente les différents équipements, vous explique les caractéristiques de la matière en fusion. Il vous fait une petite démonstration pour vous familiariser avec les techniques de soufflage. Puis vient le moment tant attendu de réaliser deux pièces uniques !

Sur réservation. Dès 15 ans. Groupe de 3 pers. .

Atelier Atoell 39, lieu-dit Le Coudray Baillet Mauron 56430 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Initiation collective du soufflage de verre Atelier Atoell Mauron a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande