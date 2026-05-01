Initiation gravure sur tetrapak Atelier 26 Tiranges
Initiation gravure sur tetrapak Atelier 26 Tiranges mercredi 27 mai 2026.
Tiranges
Initiation gravure sur tetrapak
Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
C’est dans le cadre de la Fête de l’estampe que Mykolas propose un petit atelier de gravure sur tetrapak
matériel fourni
Tarif 25 € 14h-16h
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Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 42 44
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English :
As part of the Fête de l’estampe, Mykolas is offering a small tetrapak engraving workshop
materials supplied
Price 25 ? 2pm-4pm
L’événement Initiation gravure sur tetrapak Tiranges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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