Initiation gravure sur tetrapak Atelier 26 Tiranges

Tiranges

Initiation gravure sur tetrapak

Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

C’est dans le cadre de la Fête de l’estampe que Mykolas propose un petit atelier de gravure sur tetrapak

matériel fourni

Tarif 25 € 14h-16h

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Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 42 44

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English :

As part of the Fête de l’estampe, Mykolas is offering a small tetrapak engraving workshop

materials supplied

Price 25 ? 2pm-4pm

L’événement Initiation gravure sur tetrapak Tiranges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron