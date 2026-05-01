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Initiation gravure sur tetrapak Atelier 26 Tiranges

Initiation gravure sur tetrapak Atelier 26 Tiranges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Atelier 26

Adresse : 26 Route de Chalencon

Ville : 43130 Tiranges

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tiranges

Initiation gravure sur tetrapak

Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

C’est dans le cadre de la Fête de l’estampe que Mykolas propose un petit atelier de gravure sur tetrapak
matériel fourni
Tarif 25 € 14h-16h
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Atelier 26 26 Route de Chalencon Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 42 44 

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English :

As part of the Fête de l’estampe, Mykolas is offering a small tetrapak engraving workshop
materials supplied
Price 25 ? 2pm-4pm

L’événement Initiation gravure sur tetrapak Tiranges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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