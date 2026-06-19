Initiation kayak parc baud chardonnet Rennes Jeudi 9 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Initiation au kayak

Le Kayak Club de Rennes vous invite à une initiation au kayak : à partir de 15h pour les moins de 18 ans et à partir de 17h pour le grand public. Activité à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00

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parc baud chardonnet rue jean marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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