Initiation kayak parc baud chardonnet Rennes
Initiation kayak parc baud chardonnet Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Initiation kayak parc baud chardonnet Rennes Jeudi 9 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Initiation au kayak
Le Kayak Club de Rennes vous invite à une initiation au kayak : à partir de 15h pour les moins de 18 ans et à partir de 17h pour le grand public. Activité à partir de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00
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parc baud chardonnet rue jean marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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