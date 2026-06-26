L’affaire Dreyfus à Rennes, interprété en LSF Musée de Bretagne Rennes Jeudi 9 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Visite interprétée en LSF.

Été 1899. Rennes vit sous une tension extrême tandis que journalistes, militants et curieux affluent pour suivre le procès en révision du capitaine Dreyfus.

​Le Musée de Bretagne conserve de nombreuses collections liées à l’affaire Dreyfus. La nouvelle exposition permanente met en lumière les enjeux majeurs de l’Affaire et ses échos contemporains : vérité, justice, antisémitisme, ainsi que le rôle de la presse dans la construction de l’opinion. Elle accorde une place centrale à Alfred Dreyfus, l’homme derrière l’Affaire, et explore le procès de Rennes, permettant de plonger dans l’ambiance et le contexte de l’époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T16:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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