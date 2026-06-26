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location kayak cale de baud chardonnet cale baud chardonnet Rennes

location kayak cale de baud chardonnet cale baud chardonnet Rennes

location kayak cale de baud chardonnet cale baud chardonnet Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : cale baud chardonnet

Adresse : rue georges charpak, rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

location kayak cale de baud chardonnet cale baud chardonnet Rennes 9 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

savoir nager

20min de location de kayak

location de kayak à la cale baud chardonnet rue georges charpak à Rennes:
le jeudi 9 juillet de 15h à 19h (15h-17h jeunesse et 17h-19h grand public)
le jeudi 30 juillet de 15h à 19h (15h-17h jeunesse et 17h-19h grand public)
le vendredi 28 août de 15h à 19h (15h-17h jeunesse et 17h-19h grand public)
location = durée 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

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cale baud chardonnet rue georges charpak, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine


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