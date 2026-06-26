location kayak cale de baud chardonnet cale baud chardonnet Rennes 9 juillet – 28 août Ille-et-Vilaine

savoir nager

20min de location de kayak

location de kayak à la cale baud chardonnet rue georges charpak à Rennes:

le jeudi 9 juillet de 15h à 19h (15h-17h jeunesse et 17h-19h grand public)

le jeudi 30 juillet de 15h à 19h (15h-17h jeunesse et 17h-19h grand public)

le vendredi 28 août de 15h à 19h (15h-17h jeunesse et 17h-19h grand public)

location = durée 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

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cale baud chardonnet rue georges charpak, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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