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Balade nature découverte de la nature (en ville au Blosne), Polyblosne, Rennes

jeudi 9 juillet 2026 · Polyblosne · Rennes

Balade nature découverte de la nature (en ville au Blosne), Polyblosne, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Polyblosne
Adresse
Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, Rennes, France
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
participation libre & gratuite

Balade nature découverte de la nature (en ville au Blosne) Jeudi 9 juillet, 15h00 Polyblosne Ille-et-Vilaine

participation libre & gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Dans le cadre d’un été à Rennes, la Maison des Squares vous propose une balade découverte de la nature, dans le quatier du Blosne. Cette balade est animée par la Maison de la Consommation et de l’Environnement et vous fera (re)découvrir les arbres, la nature ordinaire. La balade devrait durer une heure à une heure trente et est ouverte à toutes et tous.

Polyblosne Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
La Maison des squares et la MCE vous invitent pour une balade découverte de la nature dans le quartier du Blosne. Animation gratuite, ouverte à toutes et tous.

MCE

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