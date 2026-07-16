INITIATION LA BRODERIE – ateliers créatifs [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

INITIATION LA BRODERIE – ateliers créatifs [Archives Toulouse] 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Avec cet atelier accessible à toutes et tous, découvrez l’un des savoir-faire les plus anciens : la broderie. À la croisée de l’observation et de la création, le fil devient un outil pour s’approprier le patrimoine. Un moment sensible et méditatif pour soi.

Animation : Pauline Lacombe, « Les dents un bisou et au lit ».

Deux sessions ouvertes par journée :

Samedi – 15h et 17h.

Dimanche – 13h30 et 15h30.

Durée : 1h.

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Ados/Adultes.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.

Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

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Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h.

©Pauline Lacombe