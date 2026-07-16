INITIATION LA BRODERIE – ateliers créatifs [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Garonne · Toulouse
Informations pratiques
INITIATION LA BRODERIE – ateliers créatifs [Archives Toulouse] 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne
Gratuit. Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Avec cet atelier accessible à toutes et tous, découvrez l’un des savoir-faire les plus anciens : la broderie. À la croisée de l’observation et de la création, le fil devient un outil pour s’approprier le patrimoine. Un moment sensible et méditatif pour soi.
Animation : Pauline Lacombe, « Les dents un bisou et au lit ».
Deux sessions ouvertes par journée :
Samedi – 15h et 17h.
Dimanche – 13h30 et 15h30.
Durée : 1h.
– – –
Ados/Adultes.
Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.
Réservation sur place, à l’accueil, le jour même.
Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).
GRATUIT.
Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.
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Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h.
©Pauline Lacombe
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