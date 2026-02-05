Initiation pêche en float-tube Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Initiation pêche en float-tube

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Initiation à la pêche des carnassiers en float-tube en étang. Grimpez à bord d’une embarcation originale pour une approche unique du milieu naturel et de la pêche. Muni d’une salopette en néoprène étanche et palmes aux pieds, vous vous dirigerez en palmant et aurez le loisir de pêcher librement au lancer dans toutes les directions !

Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des chaussettes, et des vêtements adaptés à la météo du jour. .

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation pêche en float-tube Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor