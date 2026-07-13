Informations pratiques

Ceilhes-et-Rocozels

INITIATION SHIATSU, TROUBLES DU FÉMININ

5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, Edith et Véronique vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.

16h 30 Acupression

18h Aromathérapie

Edith 06 77 88 22 37

Véronique 06 18 41 35 44

Initiation Shiatsu & Aroma les maux du quotidien

Troubles du cycle, bouffées de chaleurs, gênes urinaires, sautes d’humeur… Venez expérimenter comment utiliser l’acupression et les huiles essentielles pour soulager vos maux du quotidien.

Edith Rolland et Véronique Dieudé sont respectivement praticienne de shiatsu et naturopathe-aromatologue depuis 20 ans.

Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, elles vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.

13 juillet 2026

Acupression 16h30-17h45

Aroma 18h-19h15

Salle des fêtes du Bouloc Ceilhes

7€ 1 atelier 10€ 2 ateliers

Réservation conseillée

Edith 06 77 88 22 37

Véronique 06 18 41 35 44 .

5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 41 35 44

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English : INITIATION SHIATSU, TROUBLES DU FÉMININ

Twice a month, in a simple and relaxed atmosphere, Edith and Véronique share their best tips for self-care in your daily life.

4:30 p.m. Acupressure

6:00 p.m. Aromatherapy

Edith: 06 77 88 22 37

Véronique: 06 18 41 35 44

L’événement INITIATION SHIATSU, TROUBLES DU FÉMININ Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB