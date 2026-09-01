Initiation trompette et flûte Médiathèque départementale de Nyons Nyons
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque départementale de Nyons · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Initiation trompette et flûte
Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’automne arrive, les vents soufflent à la médiathèque !
Des ateliers proposés et animés par Patrick Sarkizian et Philippe Crétois, professeurs à l’Ecole de musique de Nyons.
.
Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fall is coming, and the winds are blowing through the media!
Workshops offered and led by Patrick Sarkizian and Philippe Crétous, teachers at the Nyons School of Music.
L’événement Initiation trompette et flûte Nyons a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Exposition Lou Luneau Préau des arts Nyons 11 septembre 2026
- Nettoyons l’Eygues Nyons 12 septembre 2026
- Constellations familiales Collectif Le Papillon Nyons 12 septembre 2026
- Constellations familiales Le Papillon Nyons 12 septembre 2026
- Marché de la laine Parc arboré Nyons 13 septembre 2026