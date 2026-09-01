Initiation trompette et flûte Médiathèque départementale de Nyons Nyons

Informations pratiques

Nyons

Initiation trompette et flûte

Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’automne arrive, les vents soufflent à la médiathèque !

Des ateliers proposés et animés par Patrick Sarkizian et Philippe Crétois, professeurs à l’Ecole de musique de Nyons.

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Médiathèque départementale de Nyons 9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

Fall is coming, and the winds are blowing through the media!

Workshops offered and led by Patrick Sarkizian and Philippe Crétous, teachers at the Nyons School of Music.

L’événement Initiation trompette et flûte Nyons a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale