Initiations crêpes au Billig Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
lundi 10 août 2026 · Salle Anne Follezou · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Initiations crêpes au Billig
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-10 15:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Tous les lundis de l’été, Ghislaine vous propose un atelier d’une heure pour découvrir les secrets de la fabrication des crêpes bretonnes. Vous apprendrez à étaler la pâte avec le rozell (râteau à crêpes), à réaliser les différents pliages traditionnels et à entretenir correctement votre billig.
À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec une douzaine de crêpes réalisées par vos soins et de précieux conseils pour les reproduire à la maison. Un moment convivial et gourmand à partager !
Du 6 juillet au 31 août. Les horaires peuvent varier selon les dates. Réservation via HelloAsso pour consulter les créneaux disponibles.
Tarifs réduits pour les adhérents, les étudiants et les demandeurs d’emploi. .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Initiations crêpes au Billig Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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