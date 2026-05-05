Initiations West Coast Swing & Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, Saint-Herblain

Initiations West Coast Swing & Line Dance Lundi 6 juillet, 19h00 Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T19:00:00+02:00 – 2026-07-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T19:00:00+02:00 – 2026-07-06T21:00:00+02:00

19h-20h Initiation West Coast Swing

Seul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à 2 addictive sur tes musiques préférées

20h-20h30 Initiation Line Dance

Danse solo mais en groupe. Chorégraphies super fun !

Ouvert à tous

Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 Avenue de l’Angevinière 44800 St Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]

2 danses, 2 initiations à suivre west coast wcs