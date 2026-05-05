Initiations West Coast Swing & Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, Saint-Herblain
Initiations West Coast Swing & Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, Saint-Herblain lundi 6 juillet 2026.
Initiations West Coast Swing & Line Dance Lundi 6 juillet, 19h00 Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T19:00:00+02:00 – 2026-07-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T19:00:00+02:00 – 2026-07-06T21:00:00+02:00
19h-20h Initiation West Coast Swing
Seul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à 2 addictive sur tes musiques préférées
20h-20h30 Initiation Line Dance
Danse solo mais en groupe. Chorégraphies super fun !
Ouvert à tous
Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 Avenue de l’Angevinière 44800 St Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]
2 danses, 2 initiations à suivre west coast wcs
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