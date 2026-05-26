INNEFICIENT HOUSE MUSIC PARTY MJC Bréquigny Rennes Samedi 11 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Soirée 100% house music

**20h-00h : Soirée 100% house music : initiation à la danse + Surprises**

Plongez au cœur de la culture du clubbing le temps d’une soirée unique à Rennes. Un seul mot d’ordre : se retrouver, danser et célébrer ensemble.

Cette soirée marque également le temps fort de l’INNEFICIENT Intensive, une formation dédiée à la musique et à la house dance, réunissant des danseurs.ses venus du monde entier.

Danseur·se·s, musicien·ne·s ou simplement curieux·ses, vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s pour vivre cette expérience collective et vibrante.

_Salle de spectacle de la MJC /_ [_Plus d’infos_](https://www.instagram.com/inneficient.cie/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T23:59:00.000+02:00

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MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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