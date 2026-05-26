INNEFICIENT HOUSE MUSIC PARTY MJC Bréquigny Rennes
INNEFICIENT HOUSE MUSIC PARTY MJC Bréquigny Rennes samedi 11 juillet 2026.
INNEFICIENT HOUSE MUSIC PARTY MJC Bréquigny Rennes Samedi 11 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Soirée 100% house music
**20h-00h : Soirée 100% house music : initiation à la danse + Surprises**
Plongez au cœur de la culture du clubbing le temps d’une soirée unique à Rennes. Un seul mot d’ordre : se retrouver, danser et célébrer ensemble.
Cette soirée marque également le temps fort de l’INNEFICIENT Intensive, une formation dédiée à la musique et à la house dance, réunissant des danseurs.ses venus du monde entier.
Danseur·se·s, musicien·ne·s ou simplement curieux·ses, vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s pour vivre cette expérience collective et vibrante.
_Salle de spectacle de la MJC /_ [_Plus d’infos_](https://www.instagram.com/inneficient.cie/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T23:59:00.000+02:00
1
MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026