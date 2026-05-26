Restitution artistique jeunes – Autour de LOOSHAN-Kris Nolly Dounia à Quartier Libre Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes Samedi 11 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Autour de Looshan, une création issue d’une semaine de résidence mené avec des jeunes des différents quartiers de rennes à Villejean associant beatbox, danse, mao, Graff etc

Au Blosne, sur invitation de Quartier Libre, la Compagnie Dounia propose un temps fort artistique réunissant une restitution des jeunes participants et un concert de l’artiste associé Kriss Noly avec son projet solo Looshan.

Cette création, intitulée Autour de Looshan, est née d’une semaine de résidence menée avec des jeunes issus de différents quartiers de Rennes, notamment à Villejean. Elle a permis d’explorer et de croiser plusieurs disciplines artistiques telles que le beatbox, la danse, la MAO et le graff, dans une dynamique collective et créative.

Les jeunes présenteront leurs créations avant d’inviter le public à les rejoindre pour un moment participatif, en le guidant dans la danse au rythme du live de Looshan.

Ce temps festif rassemblera habitants, familles et publics de tous horizons autour des danses et des musiques nourries par les parcours de vie et les héritages culturels de chacun.

Un événement ouvert, inclusif et convivial où l’on s’empare de l’espace public pour y insuffler une énergie positive et collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T19:00:00.000+02:00

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Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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