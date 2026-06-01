INNEFICIENT HOUSE MUSIC PARTY, MJC Bréquigny, Rennes

INNEFICIENT HOUSE MUSIC PARTY Samedi 11 juillet, 20h00 MJC Bréquigny Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

20h-00h : Soirée 100% house music : initiation à la danse + Surprises

Plongez au cœur de la culture du clubbing le temps d’une soirée unique à Rennes. Un seul mot d’ordre : se retrouver, danser et célébrer ensemble.

Cette soirée marque également le temps fort de l’INNEFICIENT Intensive, une formation dédiée à la musique et à la house dance, réunissant des danseurs.ses venus du monde entier.

Danseur·se·s, musicien·ne·s ou simplement curieux·ses, vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s pour vivre cette expérience collective et vibrante.

Salle de spectacle de la MJC / Plus d’infos

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 3,342 Followers, 307 Following, 104 Posts – See Instagram photos and videos from INNEFICIENT (@inneficient.cie) », « type »: « rich », « title »: « INNEFICIENT (@inneficient.cie) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/56256350_305080817099083_3362581826487975936_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=JZzu2nY0zdgQ7kNvwFWM92w&_nc_oc=AdrbY6r-Vx4IKeAj4rxt-g8JO–WWRG30vRUTsp5fbCIoF0aaiz3FDtBsN84yBhB0q0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af5Lul1xslDmwkxZvPwBoBxT9jw-a2ngjUl0SusmNJzyiA&oe=6A011648 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/inneficient.cie/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Soirée 100% house music

Estelle Boue