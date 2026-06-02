Jane et Les Autres Place de la Mairie Rennes Samedi 11 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Nouvelle pop]

Avec des lignes mélodiques entêtantes et des textes personnels, Jane ne se plie à aucune règle et propose un univers musical hybride entre la pop et le rap. Pour Jane et Les Autres, l’ennui et l’errance se transforment en histoires à raconter. Dans son dernier single « Allo Allo » et dans ses chansons, Jane dépeint un monde chaotique dans lequel elle se bat tant bien que mal pour trouver sa place. Venez découvrir cet univers qui transforme ses sombres insomnies en mélodies entraînantes.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T20:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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