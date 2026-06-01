INNOV’ACTION – Rencontre régionale avicole, GAEC Chef de bois, Mouilleron-saint-Germain (85), Mouilleron-Saint-Germain

INNOV’ACTION – Rencontre régionale avicole Mardi 2 juin, 10h00 GAEC Chef de bois, Mouilleron-saint-Germain (85) Vendée

Visite libre du site, entrée gratuite, ouverte à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture vous donne rendez-vous pour une porte ouverte Innov’action AVICOLE.

Mardi 2 juin 2026 de 10 h à 16 h 30 – Chez Nadège et Hervé GIRAUD – GAEC Chef de bois à MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (85).

Programme

11 h – Présentation de l’élevage

11 h 30 – Table ronde « Nourrir demain : entre souveraineté alimentaire, acceptabilité de l’élevage et consommation »

12 h 30 – Apéritif convivial et repas

14 h 30 – Ateliers thématiques (ventilation, accueil des équipes, paillage)

Tout au long de la journée, échanges avec les professionnels

GAEC Chef de bois, Mouilleron-saint-Germain (85) Le Chef de Bois Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « anne-sophie.legonidec@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 18 60 37 »}]

Souveraineté alimentaire et acceptabilité aviculture volaille