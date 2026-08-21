INNOV’ADOUR#5 – Le forum annuel de l’innovation et des transitions, Casino de Cauterets, Cauterets

Informations pratiques

INNOV’ADOUR#5 – Le forum annuel de l’innovation et des transitions Vendredi 27 novembre, 09h00 Casino de Cauterets Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T09:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T09:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

Il y a des territoires qui subissent les changements. Et il y a ceux qui décident de les provoquer.

Un territoire qui anticipe et accompagne les grandes transformations est un territoire qui renforce durablement sa performance économique, numérique et sociale, tout en développant son attractivité. L’innovation fait partie des vecteurs de performance.

Le département des Hautes-Pyrénées a toujours été un territoire d’innovation. On l’oublie parfois.

À titre d’exemples :

▪ L’hydro-électricité, qui a contribué au développement de l’industrie

▪ Les stations thermales, qui ont inventé un tourisme de santé avant l’heure

▪ Le pyrénéisme, qui a attiré les premiers voyageurs

▪ Les savoir-faire artisanaux qui ont contribué à la valorisation du territoire

▪ Les entreprises qui exportent aujourd’hui bien au-delà des vallées.

L’innovation n’est donc pas quelque chose qui vient d’ailleurs. Elle fait partie de l’histoire des Hautes-Pyrénées.

Aujourd’hui, une nouvelle révolution est en marche : intelligence artificielle, transition écologique, nouvelles formes de tourisme, évolution des attentes des habitants, nouvelles façons de travailler…

La question n’est plus de savoir si ces transformations auront lieu : elles sont déjà à l’œuvre. La véritable question est celle-ci : le territoire des Hautes-Pyrénées subira-t-il ces mutations, ou choisira-t-il, comme il l’a déjà fait, de les anticiper, de les accompagner et d’en devenir un acteur ?

L’ambition d’INNOV’ADOUR #5 est d’offrir un temps de réflexion, de partage et de mobilisation pour aider les acteurs du territoire à transformer ces grandes transitions en opportunités de développement économique, d’innovation et d’attractivité.

Organisé par la French Tech Pyrénées Adour en partenariat avec la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG), INNOV’ADOUR #5 vise à nourrir la feuille de route « Attractivité et développement économique » 2026-2032 de la CCPVG et à inspirer les stratégies d’autres territoires ruraux et de montagne.

Thématique d’INNOV’ADOUR#5 : « Construire la transition écologique et numérique comme des opportunités économiques »

Date : Vendredi 27 novembre 2026

Lieu : Casino de Cauterets.

UN EVENEMENT EN 5 TEMPS FORTS

▪ Une conférence d’ouverture — « Il était une fois, les territoires de montagne : comprendre aujourd’hui pour construire demain », par Benjamin Vissa (Eco-Altitude).

Derrière chaque sommet, une histoire humaine : celle de paysans devenus entrepreneurs, de vallées qui ont su s’inventer et se réinventer pour prospérer — et qui doivent, aujourd’hui encore, se tourner vers demain. La montagne n’est pas un décor : c’est un pari économique et humain permanent.

Objectif de la conférence : comprendre ce pari et réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour contribuer à le gagner.

▪ Deux tables rondes : La transition écologique comme opportunité économique / La transition numérique comme opportunité économique.

Objectif de ces tables-rondes : démontrer, par des témoignages d’entreprises et de collectivités des Hautes-Pyrénées (dont la CCPVG) et d’autres territoires, que les transitions écologiques et numérique sont des leviers d’innovation et de développement économique pour un territoire rural et de montagne.

▪ Un « Village des innovations ».

Objectif de ce village : rencontrer les entreprises innovantes de la French Tech Pyrénées Adour et d’autres communautés French Tech, qui apportent des solutions concrètes pour réussir les transitions écologique et numérique.

▪ Un « Espace Occitanie Innov » de la Région Occitanie.

Objectif de l’espace : rencontrer d’experts locaux et régionaux de l’accompagnement entrepreneurial autour de 6 stands : Incuber – Réseauter – Prototyper – Financer – Sécuriser – Rechercher.

▪ Une conférence de clôture — un grand témoin national.

En cours de sélection.

Objectif de cette conférence : apporter une vision prospective, inspirer les acteurs locaux, relier les initiatives du territoire aux grandes tendances nationales, et clôturer sur une note mobilisatrice.Trois profils sont envisagés.

Joël de Rosnay · Scientifique et prospectiviste

L’une des grandes figures françaises de la prospective, de la vulgarisation scientifique et de la pensée systémique. Scientifique de formation, il s’est fait connaître en aidant le grand public, les entreprises et les décideurs à comprendre les grandes transformations technologiques, sociétales et environnementales.

Jean-Marc Jancovici · Ingénieur, expert en énergie et climat

L’une des principales voix françaises sur les enjeux énergie-climat. Il accompagne entreprises et collectivités dans la compréhension des contraintes énergétiques et la construction de stratégies de transition.

Arthur Auboeuf · Entrepreneur engagé

Cofondateur de Team for the Planet, une entreprise à mission qui mobilise des milliers d’actionnaires pour financer et diffuser des innovations contre le changement climatique.

Casino de Cauterets esplanade des oeufs 65110 Cauterets Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

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