Histoires de berger Fédacou raconte… encore CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Histoires de berger Fédacou raconte… encore

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Fédacou raconte… encore

En 1924, Henri Fédacou est berger dans les Pyrénées. Ses souvenirs de ce pastoralisme d’avant la grande guerre, il les raconte à George Buisan, soucieux de préserver les traces de cette vie d’antan. Retrouvons-les, ces précieux témoignages d’un berger d’autrefois.

Proposé par Sophie Barrere-Conteuse et guide conférencière

Gratuit-dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Fédacou Tells His Story… Again

In 1924, Henri Fédacou was a shepherd in the Pyrenees. He recounted his memories of this pastoral life before the Great War to George Buisan, who was eager to preserve traces of that bygone era. Let’s rediscover these precious accounts from a shepherd of days gone by.

Presented by Sophie Barrere, storyteller and tour guide

Free—subject to availability

L’événement Histoires de berger Fédacou raconte… encore Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65