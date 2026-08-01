Histoires de berger Fédacou raconte… encore CAUTERETS Cauterets
vendredi 21 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Histoires de berger Fédacou raconte… encore
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:30:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Fédacou raconte… encore
En 1924, Henri Fédacou est berger dans les Pyrénées. Ses souvenirs de ce pastoralisme d’avant la grande guerre, il les raconte à George Buisan, soucieux de préserver les traces de cette vie d’antan. Retrouvons-les, ces précieux témoignages d’un berger d’autrefois.
Proposé par Sophie Barrere-Conteuse et guide conférencière
Gratuit-dans la limite des places disponibles
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Fédacou Tells His Story… Again
In 1924, Henri Fédacou was a shepherd in the Pyrenees. He recounted his memories of this pastoral life before the Great War to George Buisan, who was eager to preserve traces of that bygone era. Let’s rediscover these precious accounts from a shepherd of days gone by.
Presented by Sophie Barrere, storyteller and tour guide
Free—subject to availability
L’événement Histoires de berger Fédacou raconte… encore Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65
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