Rythme & Spa Bains du Rocher Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Rythme & Spa

Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Venez buller au son des rythmes tropicaux sélectionnés par DJ NR dans les vapeurs des bains bouillonnants. Un cocktail parfait de musique lounge envoûtante et de détente absolue

.

Bains du Rocher Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 14 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come unwind to the sounds of tropical beats curated by DJ NR amid the steam of the whirlpool baths. A perfect blend of captivating lounge music and total relaxation

L’événement Rythme & Spa Cauterets a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de Cauterets|CDT65