Inouï Océan La Marée Sonore Espace culturel Armorica Plouguerneau
dimanche 27 septembre 2026 · Espace culturel Armorica · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Inouï Océan La Marée Sonore
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
À travers un spectacle mêlant musique, poésie, science et images sous-marines, Alexandra Hernandez invite le public à découvrir l’océan sous un angle inédit. Fruit d’une collaboration entre artistes et océanographes, Inouï Océan donne à entendre les sons sous-marins enregistrés autour de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sensibilise à la richesse, mais aussi à la fragilité, des écosystèmes marins. Une conférence musicale immersive et inspirante, entre émotion, connaissance et prise de conscience écologique. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
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English :
L’événement Inouï Océan La Marée Sonore Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS
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