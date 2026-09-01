Inouï Océan La Marée Sonore Espace culturel Armorica Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Inouï Océan La Marée Sonore

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À travers un spectacle mêlant musique, poésie, science et images sous-marines, Alexandra Hernandez invite le public à découvrir l’océan sous un angle inédit. Fruit d’une collaboration entre artistes et océanographes, Inouï Océan donne à entendre les sons sous-marins enregistrés autour de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sensibilise à la richesse, mais aussi à la fragilité, des écosystèmes marins. Une conférence musicale immersive et inspirante, entre émotion, connaissance et prise de conscience écologique. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

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English :

L’événement Inouï Océan La Marée Sonore Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS