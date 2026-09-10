Installation de Samuel Torgeman, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines

Informations pratiques

Installation de Samuel Torgeman 19 et 20 septembre La Chapelle de Clairefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samuel Torgeman développe depuis 1998 une pratique ancrée dans l’espace public, traversée par une obsession constante : le déplacement, le territoire, la trace que l’on laisse dans les espaces que l’on traverse. Autodidacte, puis formé à l’École Régionale des Beaux-Arts de Dunkerque, son travail s’inscrit dans une démarche de post-graffiti, un alphabet graphique fait de géométries aléatoires, de couleurs franches, de formes qui portent la mémoire du mur tout en circulant vers d’autres supports et d’autres contextes.

L’installation proposée à La Chapelle de Clairefontaine s’inscrit dans le cadre de sa résidence sur le territoire de Rambouillet. Sept bâches peintes, de format 3 m × 1 m, tendues verticalement depuis les rebords de fenêtres et le sol, rythmant le mur comme une partition. Les œuvres sont réalisées sur des bâches récupérées auprès de La Chapelle, elle-même d’anciennes bâches de communication repeintes, transformées. Ce réemploi n’est pas un geste accessoire : il inscrit le travail dans la matière même du lieu, dans son histoire visible.

Cette installation accompagne un second geste : l’arrivée d’une randonnée conduite depuis le Lycée Louis Bascan de Rambouillet. Deux classes de première option Arts plastiques auront marché douze kilomètres à travers les chemins forestiers, portant chacun leur drapeau réalisé en work-shop avec l’artiste, emblème d’une géographie intime, d’un territoire quotidien affectif ou mental. Ces drapeaux seront installés dans le parc de sculptures du centre d’art, où ils demeureront exposés jusqu’aux Journées européennes du patrimoine 2026.

Les deux gestes se répondent : l’installation sur la façade et les drapeaux des lycéens. D’un côté, une pratique artistique longue de vingt-cinq ans qui cherche à lire le territoire en y laissant une trace. De l’autre, des jeunes qui apprennent à nommer les espaces qu’ils traversent chaque jour sans toujours les voir. La Chapelle devient le point d’arrivée de cette double errance, le lieu où les traces se posent, se rencontrent, et commencent à dialoguer.

La Chapelle de Clairefontaine 12, impasse de l’Abbaye – 78120 Clairefontaine en Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 94 39 87 https://www.lachapelledeclairefontaine.org/ La Chapelle est un centre d’art animé par l’association La Chapelle de Clairefontaine, dédié à la diffusion de la culture, qui a ouvert ses portes au public le 10 septembre 2016.

La Chapelle s’inscrit dans le prolongement de la galerie baudoin lebon, fondée par Baudoin Lebon il y a plus de cinquante ans. Depuis sa création, la galerie explore, découvre et défend des artistes contemporains. La Chapelle en constitue aujourd’hui une extension naturelle, offrant un espace plus vaste permettant de conserver, présenter et valoriser les œuvres dans un cadre différent de celui de la galerie parisienne.

Samuel Torgeman développe depuis 1998 une pratique ancrée dans l’espace public, traversée par une obsession constante : le déplacement, le territoire, la trace que l’on laisse dans les espaces que à …

©Samuel Torgeman