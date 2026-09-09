Spectacle des arts vivants, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines

Informations pratiques

Spectacle des arts vivants Samedi 19 septembre, 18h00 La Chapelle de Clairefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Les arts vivants prennent place sur la scène

Musique, chant, danse et théâtre seront à l’honneur lors d’une soirée portée par les artistes clarifontains.

Un moment convivial pour découvrir toute la créativité que peut cacher un village !

La Chapelle de Clairefontaine 12, impasse de l’Abbaye – 78120 Clairefontaine en Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 94 39 87 https://www.lachapelledeclairefontaine.org/ La Chapelle est un centre d’art animé par l’association La Chapelle de Clairefontaine, dédié à la diffusion de la culture, qui a ouvert ses portes au public le 10 septembre 2016.

La Chapelle s’inscrit dans le prolongement de la galerie baudoin lebon, fondée par Baudoin Lebon il y a plus de cinquante ans. Depuis sa création, la galerie explore, découvre et défend des artistes contemporains. La Chapelle en constitue aujourd’hui une extension naturelle, offrant un espace plus vaste permettant de conserver, présenter et valoriser les œuvres dans un cadre différent de celui de la galerie parisienne.

Les arts vivants prennent place sur la scène

©La Chapelle de Clairefontaine 2026