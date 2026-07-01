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INSTALL’PARTY – De Windows à Linux, c’est possible, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

mercredi 16 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

INSTALL’PARTY – De Windows à Linux, c’est possible, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse
Adresse
Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit, inscription obligatoire

INSTALL’PARTY – De Windows à Linux, c’est possible Mercredi 16 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Présentation

Découvrez le système d’exploitation libre et gratuit qui équipe des millions d’ordinateurs à travers le monde. Apprenez à naviguer dans son interface, utiliser les applications de base et comprendre ses avantages pour gagner en autonomie et en sécurité.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Venez installer une alternative à Windows et explorez l’univers libre de Linux. linux Seconde vie

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