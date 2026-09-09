Instant Doubs en forêt La Tisanerie Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Instant Doubs en forêt

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Organisé par La Tisanerie.

Lors d’une balade accessible à tous, identifier la végétation de fin d’été, apprendre les particularités et les bienfaits des plantes.

RDV à la tisanerie pour Covoiturage. Au retour, arrêt à la tisanerie pour une pause gourmande (non comprise dans le tarif) ou pour des conseils bien-être. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 blin.cat@free.fr

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English : Instant Doubs en forêt

L’événement Instant Doubs en forêt Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS