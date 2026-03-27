Instant petite lecture à voix haute rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne
Instant petite lecture à voix haute rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne samedi 11 avril 2026.
Instant petite lecture à voix haute
rue des Huguets bibliothèque centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:15:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez profiter d’un Instant Lecture avec votre tout-petit.
Pour les enfants à partir de 1 an, entrée libre à la Médiathèque.
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rue des Huguets bibliothèque centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 73 37
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English :
Come and enjoy an Instant Lecture with your little one.
For children aged 1 and over, free admission to the Médiathèque.
L’événement Instant petite lecture à voix haute Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre