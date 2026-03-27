Instant petite lecture à voix haute rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne

Instant petite lecture à voix haute

rue des Huguets bibliothèque centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:15:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez profiter d’un Instant Lecture avec votre tout-petit.

Pour les enfants à partir de 1 an, entrée libre à la Médiathèque.

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rue des Huguets bibliothèque centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 73 37

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English :

Come and enjoy an Instant Lecture with your little one.

For children aged 1 and over, free admission to the Médiathèque.

L’événement Instant petite lecture à voix haute Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre