Atelier créatif Rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne
Atelier créatif Rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif
Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez faire marcher votre sens de la créativité ! Pour enfants et adulte à partir de 4 ans, sur inscription.
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Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 91 09 mediatheque@st-didier-chalaronne.org
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English :
Get your creative juices flowing! For children and adults aged 4 and over, registration required.
L’événement Atelier créatif Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre