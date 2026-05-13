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Instant récré Rue de la libération La Haye

Instant récré Rue de la libération La Haye jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Rue de la libération

Adresse : Derrière la médiathèque

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

La Haye

Instant récré

Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:30:00
fin : 2026-06-25 18:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Se retrouver et jouer ensemble en famille.
De 0 à 6 ans.
Encadré par des animateurs professionnels.   .

Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62  animationfamille@cocm.fr

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English : Instant récré

L’événement Instant récré La Haye a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche

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