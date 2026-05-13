Instant récré Rue de la libération La Haye
Instant récré Rue de la libération La Haye jeudi 25 juin 2026.
La Haye
Instant récré
Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:30:00
fin : 2026-06-25 18:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Se retrouver et jouer ensemble en famille.
De 0 à 6 ans.
Encadré par des animateurs professionnels. .
Rue de la libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
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English : Instant récré
L’événement Instant récré La Haye a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche
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