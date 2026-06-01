Instant T, Antonin Hako Lafayette Anticipations Paris
Instant T, Antonin Hako Lafayette Anticipations Paris jeudi 25 juin 2026.
Cette performance, développée dans le cadre des ateliers artistiques organisés par Transfo, l’espace culturel de l’association Emmaüs Solidarité, a réuni une dizaine de résident·es.
Derrière les écrans de toile les participant·es apparaissent sous forme de silhouette et dessinent des présences singulières, des fragments de récits et de parcours. Peu à peu, les corps se rencontrent, se répondent et investissent un espace commun.
Chacun·e détourne des objets du quotidien pour en faire des outils de création : un parapluie devient pinceau, une serpillière imprime sa trace, un bouquet de fleurs se transforme en instrument de peinture. De ces gestes émergent des marques inattendues, composant progressivement une image commune.
À la croisée du théâtre, du cinéma d’ombres et de la peinture performée, cette proposition explore les notions de rencontre, de transformation et de construction collective. Elle donne à voir le passage de l’individu au groupe.
L’artiste Antonin Hako, lauréat du 5ème Prix Emmaüs Solidarité pour la création contemporaine, propose une performance collective prenant la forme d’un théâtre d’ombres.
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T19:30:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/instant-t-antonin-hako
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