Instantanés dijonnais, Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Dijon

Informations pratiques

Instantanés dijonnais 7 novembre 2026 – 14 juin 2027 Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2027-06-14T09:30:00+02:00 – 2027-06-14T19:30:00+02:00

Des photographies anciennes provenant des fonds patrimoniaux de la ville de Dijon, et notamment de l’ancien service du Vieux Dijon, ponctuent le parcours du 1204, le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Ces photographies dialoguent ainsi avec les lieux évoqués dans le parcours d’exposition tout en attestant du rôle novateur de ce média dans la préservation du patrimoine.

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon. Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé. Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. Accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) | Parking Monge à proximité.

Des photographies anciennes provenant des fonds patrimoniaux de la ville de Dijon, et notamment de l’ancien service du Vieux Dijon, ponctuent le parcours du 1204, le centre d’interprétation de et du…

© Bibliothèque municipale de Dijon