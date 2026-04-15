Instants détente, Piscine Judaïque – Jean Boiteux, Bordeaux
Instants détente, Piscine Judaïque – Jean Boiteux, Bordeaux jeudi 30 avril 2026.
Instants détente Jeudi 30 avril, 18h00 Piscine Judaïque – Jean Boiteux Gironde
Tarif entrée piscine. Inscription auprès de l’accueil de la piscine ou par téléphone au 05 56 51 48 31
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
Au programme
- massages
- réflexologie
- énergéticienne/kinésiologue
- méditation aquatique
- yoga
Venez vous détendre et profiter de l’instant.
Inscription auprès de l’accueil de la piscine ou par téléphone au 05 56 51 48 31
Piscine Judaïque – Jean Boiteux 164 rue Judaique Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une soirée détente à la piscine Judaïque – Jean Boiteux en présence de plusieurs profesionnel.le.s piscine détente
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026