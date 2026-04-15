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Instants détente, Piscine Judaïque – Jean Boiteux, Bordeaux

Instants détente, Piscine Judaïque – Jean Boiteux, Bordeaux

Instants détente, Piscine Judaïque – Jean Boiteux, Bordeaux jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Piscine Judaïque - Jean Boiteux

Adresse : 164 rue Judaique

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Tarif entrée piscine. Inscription auprès de l'accueil de la piscine ou par téléphone au 05 56 51 48 31

Instants détente Jeudi 30 avril, 18h00 Piscine Judaïque – Jean Boiteux Gironde

Tarif entrée piscine. Inscription auprès de l’accueil de la piscine ou par téléphone au 05 56 51 48 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

Au programme

  • massages
  • réflexologie
  • énergéticienne/kinésiologue
  • méditation aquatique
  • yoga

Venez vous détendre et profiter de l’instant.

Inscription auprès de l’accueil de la piscine ou par téléphone au 05 56 51 48 31

Piscine Judaïque – Jean Boiteux 164 rue Judaique Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une soirée détente à la piscine Judaïque – Jean Boiteux en présence de plusieurs profesionnel.le.s piscine détente

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