Millançay

Instants Nature Malzoné, aux couleurs du printemps

Etang de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Découvrez l’Espace Naturel Sensible de Malzoné, refuge au cœur de la Sologne des Etangs.

Instants Nature Malzoné, aux couleurs du printemps. Le printemps s’éveille à Malzoné. Les hérons ont repris possession de la héronnière. Parés de leur plumage nuptial, les oiseaux d’eau profitent de la tranquillité de l’étang pour se reposer et préparer la saison des amours. Un rendez-vous à ne pas manquer, promesse de belles découvertes ! .

Etang de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

Discover the Espace Naturel Sensible de Malzoné, a refuge in the heart of Sologne des Etangs.

L’événement Instants Nature Malzoné, aux couleurs du printemps Millançay a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41