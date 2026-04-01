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Malzoné, aux couleurs du printemps Millançay

Malzoné, aux couleurs du printemps Millançay

Malzoné, aux couleurs du printemps Millançay mardi 21 avril 2026.

Adresse : Réserve de Malzoné

Ville : 41200 Millançay

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Millançay

Malzoné, aux couleurs du printemps

Réserve de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Le printemps s’éveille à Malzoné. Un rendez-vous à ne pas manquer, promesse de belles découvertes !
Le printemps s’éveille à Malzoné. Les hérons ont repris possession de la héronnière. Parés de leur plumage nuptial, les oiseaux d’eau profitent de la tranquillité de l’étang pour se reposer et préparer la saison des amours. Un rendez-vous à ne pas manquer, promesse de belles découvertes !   .

Réserve de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09  animation@fdc41.com

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English :

Spring awakens in Malzoné. An event not to be missed, and a promise of wonderful discoveries!

L’événement Malzoné, aux couleurs du printemps Millançay a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT41

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