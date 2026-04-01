Millançay

Malzoné, aux couleurs du printemps

Réserve de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Le printemps s’éveille à Malzoné. Un rendez-vous à ne pas manquer, promesse de belles découvertes !

Le printemps s’éveille à Malzoné. Les hérons ont repris possession de la héronnière. Parés de leur plumage nuptial, les oiseaux d’eau profitent de la tranquillité de l’étang pour se reposer et préparer la saison des amours. Un rendez-vous à ne pas manquer, promesse de belles découvertes ! .

Réserve de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

Spring awakens in Malzoné. An event not to be missed, and a promise of wonderful discoveries!

L’événement Malzoné, aux couleurs du printemps Millançay a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT41