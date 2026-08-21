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Instruments anciens, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Instruments anciens, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Instruments anciens Samedi 5 décembre, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Présentation par David Chevallier et Laure Vovard de la compagnie Le SonArt
Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ? Quels sont les différents sons produits ? En quoi sont-ils différents des instruments contemporains ? Quels étaient les répertoires à l’époque de leur conception ?

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Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ?

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