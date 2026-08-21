Instruments anciens, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Instruments anciens Samedi 5 décembre, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Présentation par David Chevallier et Laure Vovard de la compagnie Le SonArt

Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ? Quels sont les différents sons produits ? En quoi sont-ils différents des instruments contemporains ? Quels étaient les répertoires à l’époque de leur conception ?

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240419595 »}]

Dans la continuité du spectacle The Time Machine, les musiciens dévoilent quelques instruments du 17e siècle, comme le théorbe, le clavicythérium ou le clavicymbalum. Comment joue-t-on avec ?