INTERNATIONAUX DE FRANCE DE MATCH RACING 2026 Pornichet

Pornichet

INTERNATIONAUX DE FRANCE DE MATCH RACING 2026

Port de plaisance Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Les Internationaux de France de Match Racing l’événement incontournable de la saison nautique !

Du 17 au 20 juillet, ne manquez pas les Internationaux de France de Match Racing, une compétition de voile intense qui réunit les meilleurs skippers et équipages internationaux. Sur des J80, deux bateaux s’affrontent dans des duels stratégiques où tactiques, esprit d’équipe et prise de décision rapide sont essentiels. En jeu le titre de Champion de France Élite et des points précieux pour le World Match Racing Tour.

Venez vivre l’action en direct depuis le port de plaisance de Pornichet, où un village sera installé au bout de la jetée nord. L’entrée est gratuite et vous aurez une vue imprenable sur les courses depuis les gradins spécialement aménagés pour l’occasion. Un événement spectaculaire à ne pas manquer !

⛵️ Au programme

Jeudi 17 juillet lancement des courses et cérémonie d’ouverture.

Vendredi 18 et samedi 19 juillet journées de courses qualificatives (début à 10h).

Dimanche 20 juillet début des courses finales à 10h, suivi de la cérémonie de remise des prix au port de plaisance à 17h.

Informations pratiques

Où ?

Sur le port de plaisance de Pornichet, au bout de la jetée nord.

Quand ?

Du 17 au 20 juillet 2025.

⏰ Horaires ?

Début des courses à 10h.

Comment accéder ?

Le port de plaisance est accessible à pied, à vélo, en voiture (parking du port) et en transports en commun (arrêt “Port d’échouage”).

L’entrée est-elle payante ?

L’entrée est gratuite pour les spectateurs.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

L’événement est accessible aux PMR.

Y a-t-il des animations sur place ?

Un village est prévu, avec des stands de restaurations disponibles. .

Port de plaisance Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 53 35 88 51

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English :

L’événement INTERNATIONAUX DE FRANCE DE MATCH RACING 2026 Pornichet a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44